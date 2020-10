TORINO- Vigilia di Spezia-Juventus, sesta gara di campionato per gli uomini di mister Pirlo. La squadra ligure è una vera e propria bestia nera per la Vecchia Signora, che non è mai riuscita ad ottenere una vittoria nei 6 precedenti. Le statistiche parlano infatti di 4 pareggi e 2 successi dello Spezia. Risultati più recenti quelli della stagione 2006/07: pareggio per 1-1 in Liguria e vittoria ospite a Torino per 2-3.