Spadafora tifoso sui social: “Forza Napoli!”

TORINO- Alla fine di una lunga battaglia, terminata ai rigori dopo lo 0-0 dei 90 minuti regolamentari, il Napoli è riuscito ad aver ragione della Juve, aggiudicandosi la Coppa Italia 2019/20. Un risultato che ha suscitato forti emozioni in tutti i tifosi, anche i più famosi. Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, tramite un post sui propri profili social, ha infatti fatto “outing” calcistico, dichiarando la propria fede per l’undici azzurro. “Ho osservato finora un rigoroso silenzio ma ora lasciatemi esultare: Forza Napoli!” il messaggio che, inevitabilmente, sta scatenando molte polemiche. Ma attenzione perché, dopo la sconfitta in Coppa Italia, scoppia il putiferio in casa bianconera. Batosta pesantissima, adesso basta: rivoluzione totale in arrivo, Paratici ribalta tutto! >>>VAI ALLA NOTIZIA

