Spadafora: “Non abbiamo certezze sulla ripresa, il campionato deve riprendere ma anche terminare”

TORINO – Il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha parlato a Italpress: “Speriamo tutti che la Serie A riparta il prima possibile, ma al momento non abbiamo ancora certezze, come ha ricordato il premier Conte. Se le curve dei contagi continueranno a scendere allora sarà possibile confermare la ripresa della Serie A a giugno. Comprendo che in caso di positività tra i giocatori un ulteriore stop potrebbe incidere in maniera determinante sul prosieguo delle partite e per questo stiamo prendendo in considerazione tutte le soluzioni possibili. L’obiettivo che dobbiamo realizzare non è solo quello di far ripartire il campionato, bensì di riuscire a farlo terminare”.