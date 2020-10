TORINO – Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni del TG5, dove ha parlato dell’attuale situazione che sta vivendo il mondo dello sport.

“Credo che il mondo dello sport fino ad oggi abbia in modo molto rigoroso rispettato tutti protocolli, quindi in queste ore ho riunito i vertici dei principali organismi sportivi, a partire dal presidente del CONI, per valutare e rivedere in alcune parti i protocolli”.