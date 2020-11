Sorrentino: “Dybala ha accusato il colpo dopo l’arrivo di Morata”

TORINO – L’ex portiere della nostra Serie A Stefano Sorrentino, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Pressing, dove ha parlato anche della situazione di Dybala.

“Per me è un potenziale campione, ma è chiaro che in questo momento sta accusando il colpo. Sta accusando un Morata in una forma strepitosa e sta accusando secondo me anche il discorso del contratto perché comunque è vero che quando uno va in campo, non pensi al contrato nei 90 minuti, ma per arrivare a quei 90 minuti ci sono tanti giorni in mezzo…”.