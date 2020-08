Solskjaer chiude all’addio di Pogba: “Felice qui, crescerà con questa squadra”

TORINO- Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dello United Ole Solskjaer ha parlato di Paul Pogba: “Da quando è tornato dall’infortunio ha lavorato davvero tanto e ora è felice. Sono sicuro che vedremo il meglio di lui nelle prossime due stagioni. Non vedo l’ora di vederlo crescere ancora qui, sarà uno dei leader del Manchester United. Sta arrivando il momento della sua massima maturazione, non vedo l’ora di lavorare ancora con lui”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<