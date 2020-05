Sogno Kane, il Real Madrid prepara la super offerta

TORINO- Tra i tanti nomi fatti per il dopo-Higuain, in casa Juventus, c’è stato anche quello di Harry Kane, punta di diamante del Tottenham e della Nazionale inglese. Il numero 9 potrebbe lasciare il club londinese per unirsi ad un club di maggior blasone ma, secondo la stampa spagnola, non sarà la compagine bianconera. In prima fila per il capitano Spurs, infatti, ci sarebbe il Real Madrid, pronto ad offrire in cambio i cartellini di Gareth Bale e Luka Jovic per regalarlo a Zidane.

