Sneijder: “Scudetto? Juve favorita. Spero nella Coppa Italia”

TORINO – Wesley Sneijder ha rilasciato un’intervista a Il Mattino. In questo stralcio, l’ex campione olandese ha parlato della corsa al titolo e alla Coppa Italia, oltre che del ruolo dell’Inter in esse: “C’è ben poco da fare: la Juventus continua ad essere nettamente favorita per il titolo. Ha la squadra più forte e cresce di stagione in stagione. Anche quando pensi che il loro ciclo sia finito, riescono a pescare il giocatore nuovo che fa la differenza e trovano stimoli giusti per continuare a vincere. Spero che l’Inter passi il turno e conquisti la Coppa Italia: credo che sia venuto il momento di tornare a vincere”.