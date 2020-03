Sissoko: “Scudetto? Difficile fare previsioni. Ogni momento alla Juve è stato speciale”

TORINO- Momo Sissoko ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla situazione attuale in casa Juventus ai microfoni di Europacalcio.it: “Pogba? Il suo futuro dipende dal Manchester United, anche se Real e Juve lo stanno trattando. Scudetto? Non si sa come andrà a finire, ormai sono due settimane che non si gioca e i calciatori sono costretti ad allenarsi in casa. Mi auguro che i calciatori ritrovino al più presto lo stato migliore di forma. Juve? Dal primo giorno mi sono sentito subito a casa, è stato un onore giocare con i bianconeri. Non ho ricordi particolari, perchè ogni momento a Torino è stato speciale”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<