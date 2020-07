Sissoko: “La Juve vincerà lo scudetto, le valutazioni su Sarri si fanno alla fine. Rabiot? diventerà un giocatore importante”

TORINO- Ai microfoni di Radio Musica Television, l’ex centrocampista bianconero Momo Sissoko ha parlato della Juve: “La squadra di Sarri vincerà nuovamente lo scudetto. I bianconeri giocano alla stessa maniera, ma in più hanno esperienza e qualità. Champions? Ronaldo e compagni hanno un grande vantaggio, visto che il Lione è fermo da molto tempo. Rabiot? Diventerà un giocatore importante. Ha grandi qualità, il passaggio in Italia lo ha frenato per un po’. Non è facile adattarsi ad un nuovo calcio. Sarri? Tutti si aspettano da lui un lavoro più grande rispetto a quello di Allegri. Le giuste valutazioni si faranno però solo alla fine”.

