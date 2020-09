TORINO – L’allenatore della Lazio Simone Inzaghi, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa, dove ha parlato anche della lotta scudetto e degli obiettivi stagionali.

“Come ogni anno, partiamo dietro, ma non mi pongo obiettivi. Sono fiducioso, alleno una squadra molto seria. Volevo un altro inizio, sia a livello di calendario che di nuovi giocatori, che non abbiamo ancora visto in allenamento. Siamo in emergenza, ma non deve essere un alibi”.