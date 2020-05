Simeone: “Messi e Maradona potrebbero giocare insieme. Ronaldo? Il suo inserimento sarebbe più difficile”

TORINO- Diego Simeone, tecnico dell’Atletico Madrid, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali della Federazione Argentina: “Messi e Maradona potrebbero giocare insieme. Sono due calciatori diversi: Leo è una macchina da gol, Diego era l’essenza del calcio. Oggi, però, sembra che questo paragone non stia più pesando al giocatore del Barcellona. Ronaldo? Il suo inserimento in questo attacco sarebbe più complicato. Se due giocatori non corrono si può giocare lo stesso, ma se a non correre sono in tre diventa tutto più difficile”.

