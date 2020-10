Shade: “Il Covid ormai è parte delle nostre vite. Bisogna stare attenti e usare sempre la mascherina”

TORINO- Ai microfoni di Repubblica, il noto rapper e tifoso juventino Shade ha parlato della sua positività al Covid: “Ho sintomi da due settimane. All’inizio non riuscivo neanche ad alzarmi dal letto e respirare mi sembrava la cosa più difficile del mondo. Ora sto meglio, ma bisogna sempre stare attenti. La mascherina va usata sempre per salvaguardare la nostra salute, ma anche quella di chi ci sta intorno. Ora mi sento in colpa anche per quelle rare volte che dopo due ore di treno l’ho tolta per fare due respiri. Purtroppo il Covid è parte della nostra quotidianità e non c’è nulla di male a dirlo, anche se so che ci si possa sentire degli appestati. Speravo di essere asintomatico, ma non è stato così nonostante mi alleni tutti i giorni. Come l’ho scoperto? Grazie al tampone. Mi sono autoisolato per sicurezza, ma non credevo potesse trattarsi di Covid perchè non ero stato a contatto con altri positivi. Spero che ora il peggio sia passato”.