Shade: “Anche in concerto seguo sempre la Juve, per la vittoria con l’Atletico ho pianto allo stadio”

TORINO- Al consueto appuntamento di “A casa con la Juve” ha partecipato anche il rapper Shade, noto tifoso bianconero: “Juve? Quando ho un concerto la guardo sul telefono. Delle volte non prende benissimo la linea e mi arrivano le notizie dopo e lancio certe urla che spaventano anche i tecnici. Partite più emozionanti? Sicuramente il 3-0 all’Atletico dello scorso anno, per cui ho anche pianto allo stadio. Ma dico anche uno Juve-Roma di Coppa Italia. Altri sport? Mi piace il basket a cui ho giocato per diversi anni, poi mi piace anche il football americano e il baseball. Cantare per vivere o vivere per cantare? Io sono sempre cantare per vivere perché ti permette di vivere al meglio”.

