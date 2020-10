Sfida Pirlo-Luscescu: abbracci tra i due prima del calcio d’inizio

TORINO- Dinamo Kiev-Juventus non è soltanto una partita che vale tre punti per il girone di Champions League, ma è anche una sfida tra l’allievo Andrea Pirlo e quello da lui considerato il suo maestro: Mircea Lucescu. Il primo al suo esordio europeo, il secondo all’ennesima panchina della sua lunga e trionfale carriera. Come segnalato da Sky Sport, prima del calcio d’inizio c’è stato un lungo scambio di chiacchiere tra i due, con il tecnico della Dinamo che ha più volte abbracciato e accarezzato il suo pupillo.