Setién: “Mi piacciono i calciatori forti e Pjanic è uno di questi”

TORINO- Quique Setién, allenatore del Barcellona, ha parlato ai microfoni di Bein Sport dei possibili trasferimenti, in entrata e in uscita, che farà il club blaugrana nei prossimi mesi: “Mi piacciono, ovviamente, i calciatori forti. Pjanic? Lui è uno di questi, ma non è l’unico grande nome che viene accostato al nostro club. Arthur? Se lui ha detto che vuole rimanere… Rakitic? Conto su di lui, come per Vidal. Sul futuro del nostri non ho molto altro da dire”.

