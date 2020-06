Setién: “Contento di come sta lavorando Arthut. Futuro? Non penso a cosa potrebbe accadere”

TORINO- Ai microfoni di Radio Catalunya, il tecnico del Barcellona Quique Setién ha parlato del possibile futuro di Arthur, centrocampista finito nel mirino della Juve: “Sono molto contento di come sta lavorando, sta cercando di assimilare tutto quello che gli chiedo. È in grande forma e mostra sempre molto entusiasmo. Futuro? Non mi fermo a pensare a cosa potrebbe accadere nei prossimi mesi, perchè ci sono ancora due competizioni da provare a vincere. Dico a tutti i miei giocatori di concentrarsi solamente sul calcio giocato, senza farsi distrarre da cosa succede fuori”.

