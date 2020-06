Setién: “Arthur? Gioca chi si guadagna il posto, non è al meglio fisicamente”

TORINO- Alla vigilia della sfida di campionato con il Leganes, in conferenza stampa il tecnico del Barcellona Quique Setién ha spiegato la scelta di escludere Arthur nell’ultima partita: “Ho già detto più volte che faccio giocare solamente chi si merita il posto con il lavoro. Arthur è entrato alla fine perchè non è al meglio fisicamente e ho bisogno di tenere sotto controllo la forma fisica dei ragazzi. Devono scendere in campo solamente nelle migliori condizioni possibili”.

