TORINO – Quique Setien, tecnico del Barcellona, ha parlato di Arthur nel corso della sua ultima conferenza stampa. Queste le dichiarazioni sul futuro del brasilano: “A me interessa che Arthur sia coinvolto al 100% nel nostro progetto e in quello che stiamo facendo. Deve pensare soltanto alle partite che dobbiamo ancora giocare, il resto non è affar mio”.