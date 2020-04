Serie A, rischio svalutazione rose fino al 20%

TORINO – C’è ancora incertezza sul come e sul quando potrebbe ripartire la Serie A, ma l’intenzione della maggioranza degli addetti ai lavori è quella di ripartire. Tuttosport in prima pagina lancia l’analisi economica di un’eventuale mancata ripresa delle competizioni. Stando al quotidiano torinese, se il campionato non dovesse riprendere, gli effetti potrebbero rivelarsi disastrosi. Il valore delle rose potrebbe scendere del 20% e le perdite totali potrebbero ammontare a oltre un miliardo di euro.

