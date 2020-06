Serie A, quasi 200mila abbonati senza rimborso

TORINO – Tra i tanti nodi da sciogliere alla vigilia della ripresa della Serie A c’è la questione abbonamenti. Sono centinaia di migliaia i tifosi che si erano abbonati per seguire l’intera stagione della propria squadra del cuore allo stadio, cosa che dopo l’emergenza Covid-19 non sarà più possibile per un lungo periodo. Secondo il Corriere dello Sport, saranno quasi 200mila i tifosi titolari di abbonamento che non verranno rimborsati se non con un buono che gli permetterà di acquistare altri biglietti appena possibile.