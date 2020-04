Serie A, piano per la ripresa entro il 27 maggio

TORINO – La riunione UEFA tenutasi oggi a Nyon ha stabilito dei termini temporali per la ripresa dei campionati nazionali. La Serie A e le altre leghe europee dovranno quindi presentare un piano realizzabile di ripresa entro il 27 maggio. Ammesse anche le soluzioni abbreviate, quali playoff o minitornei per l’assegnazione dei titoli, ma anche in caso di mancata ripresa, la federazione europea terrà conto delle classifiche aggiornate al momento dello stop. I campionati andranno conclusi entro e non oltre il 3 agosto, lasciando così spazio alle partite di Champions ed Europa League, già calendarizzate.

