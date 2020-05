Serie A, per la ripresa serve una deroga

TORINO – I comunicati di Lega Calcio e FIGC avevano fatto filtrare ottimismo sulla ripresa del campionato. Questo è poi scemato in seguito alla nuova ondata di positivi tra i club di Serie A, oltre che dall’ultimo decreto, entrato in vigore da oggi. Il DPCM prevede la sospensione delle attività sportive fino al 14 giugno, mentre la Serie A aveva indicato la data del 13 come quella della ripresa. A questo punto per rispettare tale termine sarebbe necessaria la concessione di una deroga da parte del governo.