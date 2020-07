Serie A: Brescia-Roma 0-3

TORINO – (ANSA) – Roma batte Brescia 3-0 in un anticipo della 32/a giornata del campionato di serie A, giocato a Brescia. Nicolò Zaniolo ritrova il gol dopo il serio infortunio di gennaio che sembrava aver chiuso la sua stagione. Il giocatore della Roma, alla terza parziale presenza dopo la ripartenza del campionato, ha realizzato il 3-0 della Roma sul Brescia al 29′ della ripresa, sette minuti dopo essere stato messo in campo da Fonseca al posto di Lorenzo Pellegrini. Per Zaniolo si tratta del quinto centro stagionale.

