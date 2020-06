Semedo, aumentano le possibilità di una permanenza a Barcellona

TORINO- Quello di Nelson Semedo è solamente uno dei nomi che sono circolati sul banco delle trattative tra Juventus e Barcellona. L’accordo per portare l’esterno portoghese, però, non è ancora stato trovato e all’orizzonte non ci sarebbero nuove proposte, così come non ci sarebbero al momento nuovi possibili affondi da parte di Inter o Manchester City. Le possibilità che il ragazzo resti in Catalogna, secondo il quotidiano Marca, sono quindi molto alte.

