Sedotto e abbandonato: ora Milik può finire in Premier

TORINO- Per il posto da centravanti, la Juventus ha valutato anche la candidatura di Arkadiusz Milik, spinta fortemente dall’ex tecnico Maurizio Sarri. Con l’approdo in panchina di Andrea Pirlo, però, il polacco è sceso di posizioni, visti anche i 50 milioni chiesti dal Napoli per il suo cartellino. Ormai lontano l’approdo in bianconero, il centravanti polacco si sta quindi guardando intorno in cerca di altre soluzioni. Come riportato dal Corriere dello Sport, su di lui ci sarebbe il Tottenham.