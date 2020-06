Scudetto Juventus women, Gravina: “Successo meritato visti i punti di vantaggio”

TORINO- Garbiele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato del campionato femminile dopo la riunione federale: “Volevamo dare grande risalto al calcio femminile. La Juventus women ha meritato questo scudetto, era giusto assegnarlo visti i punti di vantaggio accumulati fin qui. Ripartenza? Si tornerà a giocare dal 22 agosto. Vogliamo creare le basi per il professionismo in questo campo, volendo far avvicinare anche le bambine al calcio”.

