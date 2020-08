Scudetto Juve, mai così tanti gol subiti in nove anni

TORINO- La Juventus ha concluso il proprio campionato nella serata di ieri, quando la Roma si è imposta con un 3-1 all’Allianz Stadium. Altri tre gol al passivo per la squadra bianconera che, in questa stagione, ha riscontrato diverse difficoltà a livello difensivo. La classifica, al termine della 38esima giornata, recita 43 alla voce gol subiti, ben 7 in più dell’Inter che ha chiuso con la miglior difesa del torneo. Per trovare una Vecchia Signora così fragile difensivamente bisogna tornare alla stagione 2010/11, l’ultima prima del ciclo di nove scudetti consecutivi, quando i gol presi furono 46.

