Scudetto Juve, il dato negativo che non si vedeva dal ’95

TORINO- Dopo l’ininfluente ko interno con la Roma, la Juventus nella serata di ieri ha dato il via ai festeggiamenti per il nono scudetto consecutivo, ufficializzato già dopo il successo sulla Sampdoria. Il club bianconero, perdendo contro i giallorossi, ha chiuso il proprio campionato con sette sconfitte al passivo. Una squadra non si laureava campione d’Italia con così tante sconfitte dalla stagione 1994/95 e, anche in quel caso, fu la Vecchia Signora, allora allenata da Lippi, a festeggiare.

