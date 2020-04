Schillaci “incorona” Dybala: “Mi piace molto e un po’ mi somiglia”

TORINO- La stagione fin qui vissuta da Paulo Dybala è stata sicuramente positiva, con l’attaccante tornato ai suoi livelli dopo la deludente annata vissuta lo scorso anno. E, inevitabilmente, arrivano per lui anche gli elogi, come quello di Salvatore Schillaci ai microfoni di Sky Sport: “Gli attaccanti aiutano molto la difesa, si gioca in maniera diversa da come accadeva in passato. Dybala lo conosco dai tempi di Palermo ed è cresciuto tanto. Mi piace molto il suo modo di giocare e un po’ mi somiglia pure”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<