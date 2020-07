Sassuolo-Juventus, Boga osservato speciale di Paratici

TORINO- Appuntamento delicato per la Juventus, che domani farà visita al Sassuolo, una delle squadre più in forma nell’ultimo periodo in campionato. Tra gli osservati speciali del match ci sarà sicuramente Jeremie Boga, trascinatore dei neroverdi in questa stagione con i suoi gol. L’ex Chelsea è uno degli obiettivi di Paratici per rinforzare il reparto offensivo bianconero, che a fine stagione potrebbe perdere Douglas Costa.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<