Sarri vuole Under: Juve pronta ad offrire Romero alla Roma

TORINO- I discorsi tra Juve e Roma, come parzialmente affermato dal ds giallorosso Petrachi, potrebbero iniziare nelle prossime settimane. I due club, per risolvere diversi casi di plusvalenza, starebbero pensando ad una serie di scambi. Come riportato da Tuttosport, Maurizio Sarri vorrebbe avere la possibilità di allenare Cengiz Under, che a Roma è chiuso dalla folta concorrenza. Al club capitolino, in cambio, potrebbe andare Cristian Romero, che in bianconero sarebbe solamente di passaggio. Entrambi i club valutano i due giocatori 30 milioni di euro.

