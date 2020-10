TORINO- Si attende l’ufficialità da parte della Juventus della rescissione del contratto di Maurizio Sarri, esonerato lo scorso agosto a causa dei deludenti risultati raggiunti in Champions League. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, per il tecnico toscano si prospetta ora un anno sabbatico, nonostante le voci di un interesse da parte di Fiorentina e Roma. Sarri, infatti, non vorrebbe subentrare a stagione inoltrata su una nuova panchina.