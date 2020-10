Sarri, ostacolo ingaggio per la Fiorentina

TORINO – In questi giorni la Juventus sta trattando la rescissione del contratto di Maurizio Sarri, legato al club fino al 2022. Come riportato dal Corriere Fiorentino, il tecnico toscano piace e non poco alla Fiorentina di Commisso, che lo vorrebbe in panchina per puntare ad un posto in Europa. L’ostacolo maggiore, però, è rappresentato dall’ingaggio percepito dall’ex mister bianconero (5,5 milioni netti), troppo alto per le casse gigliate. Ma attenzione perché, proprio in queste ultime ore, sta circolando un’indiscrezione totalmente folle per quanto riguarda il mercato bianconero. Bomba atomica su Leo Messi: la notizia è clamorosa! >>>VAI ALLA NOTIZIA