Calciomercato Juventus – Ultim’ora, bomba Messi: la notizia è clamorosa!

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Uno dei tormentoni del calciomercato appena concluso ha riguardato il futuro Leo Messi. Il fenomeno argentino aveva deciso di dire addio al Barcellona, che però non lo ha lasciato partire. Nulla di fatto dunque. O meglio, tutto rimandato alla prossima estate, quando la Pulce avrà la possibilità di svincolarsi a parametro zero. Un’occasione più unica che rara per qualsiasi club al mondo che possa permetterselo. E, in queste ore, è arrivata una voce folle anche sulla Juventus.

Come riportato infatti dal portale spagnolo specializzato in calciomercato Don Balon, anche la Vecchia Signora si sarebbe fatta concretamente avanti per Messi durante la scorsa sessione di mercato. La Juve avrebbe proposto al Barcellona i cartellini di addirittura tre top player bianconeri in cambio di quello dell’argentino, quelli di Paulo Dybala, Matthijs de Ligt ed Alex Sandro. Un’offerta esagerata, fuori dalla logica. Sempre secondo la stessa fonte, sarebbe stato CR7 a mettere il veto su questa operazione, facendola saltare. Ma cosa c’è di vero? E quali potrebbero essere gli scenari futuri?

Per quanto ci riguarda, si tratta solo di fantamercato. Impossibile pensare ad una Juventus disposta a dare via tre giocatori così importanti, anche se fosse servito per arrivare a Messi. Oltretutto, in una sessione di calciomercato economicamente molto difficoltosa, mettere a bilancio un ingaggio monstre come quello della Pulga sarebbe stato semplicemente folle. E per il prossimo anno? Chissà, magari le cose potrebbero cambiare, visto che Leo si libererà a zero e che sarà – si spera – un mercato diverso da quello appena concluso dal punto di vista economico. Pensare a CR7 e Messi insieme farebbe impazzire non solo i tifosi juventini, ma anche gli sponsor. Per ora comunque, almeno da quanto ne sappiamo noi, non c'è nulla tra la Juventus e Messi.