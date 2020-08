TORINO- Dopo la separazione dalla Juventus, arrivata nella giornata di ieri in seguito alla sorprendente eliminazione in Champions per mano del Lione, Maurizio Sarri è al momento senza panchina. Si è parlato di un suo possibile approdo alla Roma al posto di Fonseca ma, secondo il Corriere Fiorentino, in queste ultime ore starebbe avanzando l’ipotesi di un suo passaggio alla Fiorentina in sostituzione di Iachini.

