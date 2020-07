Sarri, nessun pensiero sulla Champions: testa all’Atalanta

TORINO- L’urna di Nyon non è stata particolarmente benevola con la Juventus che, in caso di passaggio ai quarti di finale di Champions League, dovrà vedersela con una tra Real Madrid e Manchester City. Come riportato da Sky Sport, però, Maurizio Sarri non si è fatto minimamente distrarre dalla notizia. Il tecnico toscano è infatti concentrato al 100% sulla partita di domani contro l’Atalanta, che potrebbe rappresentare il riscatto bianconero dopo la deludente sconfitta subita per mano del Milan.

