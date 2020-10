TORINO- Lo scudetto vinto nella passata stagione non è bastato a Maurizio Sarri per guadagnarsi la conferma della Juve, che ha deciso di puntare sulla freschezza portata da Andrea Pirlo. Il tecnico toscano attende ora di rescindere il contratto che lo legava al club bianconero, prima di iniziare una nuova avventura. Come riportato dal quotidiano La Nazione, la Fiorentina sarebbe pronta a puntare su di lui offrendogli un triennale.