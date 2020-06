Sarri, la conferma dipende da campionato e Champions

TORINO- Il ko subito per mano del Napoli, che si è così aggiudicato la Coppa Italia, porta a due gli obiettivi sfumati per la Juventus in questa stagione (l’altro la Supercoppa Italiana). La situazione di Maurizio Sarri, come riportato dal quotidiano La Repubblica, si è così inevitabilmente complicata. Per il giornale, la conferma del tecnico toscano sulla panchina bianconera è in bilico e molto dipenderà dai risultati che verranno ottenuti in campionato e in Champions League.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<