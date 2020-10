TORINO- In queste settimane si parla molto del futuro di Maurizio Sarri, ancora alla ricerca di una panchian dopo la separazione dalla Juventus. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico toscano sarebbe stato cercato con insistenza dalla Roma, alla quale avrebbe però posto una condizione. In caso di arrivo nella Capitale di Fabio Paratici, infatti, l’ex allenatore bianconero non avrebbe intenzione di mettersi alla guida del club giallorosso.