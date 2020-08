Sarri, il Lione può decidere il futuro

TORINO- La Juventus domani sera sarà chiamata all’impresa di ribaltare il ko dell’andata con il Lione, cercando di staccare il pass per i quarti di finale di Champions League, che si disputeranno a Lisbona. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la sfida con la formazione francese potrebbe decidere il futuro di Maurizio Sarri. La conferma per la prossima stagione non sarebbe ancora scontata nonostante lo scudetto messo in bacheca e, in caso di eliminazione prematura, il mister toscano potrebbe essere costretto a salutare.

