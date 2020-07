Sarri, futuro nuovamente in bilico: dipende tutto dal campionato

TORINO- Dopo il deludente pareggio in casa del Sassuolo, e i conseguenti 2 punti in 3 partite, frutto di un ko (Milan) e due pareggi (l’altro con l’Atalanta), Maurizio Sarri è tornato sul banco degli imputati. Il tecnico toscano non è sicuro della permanenza sulla panchina della Juventus. Il club bianconero prepara la rivoluzione per la prossima annata e, in caso di mancato scudetto, anche l’ex mister del Napoli potrebbe salutare al termine di questa stagione. A riportarlo è Tuttosport.

