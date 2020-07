Sarri da record: più punti di tutti alla prima stagione in bianconero

TORINO- Con il netto successo nel derby, la Juventus si è portata a quota 75 punti in classifica, al momento a +7 sulla Lazio seconda. Dopo le tante critiche, i bianconeri sembrano finalmente aver trovato la quadratura del cerchio e la mano di mister Sarri inizia a vedersi. Il tecnico toscano, anche se non ha ancora alzato alcun trofeo, è già recordman. Alla prima stagione alla guida della Vecchia Signora, infatti, ha raccolto più punti di tutti alla trentesima giornata, superando anche mostri sacri come Conte (62 punti), Allegri (70) e Capello (66). Ma attenzione perché nel frattempo sono arrivate anche altre grosse novità per il mercato bianconero, Gianni Balzarini dà l’annuncio: “Mi è arrivata un’indiscrezione, vi confermo che…” >>>VAI ALLA NOTIZIA

