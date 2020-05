Sarri, da domani possibile ritorno alla Continassa

TORINO- Mentre i calciatori continuano ad allenarsi individualmente, in attesa della ripresa degli allenamenti di gruppo della settimana prossima, la Juventus attende di capire le prossime mosse di mister Sarri. Come riportato da ilpallonegonfiato.com, il tecnico toscano si sarebbe sottoposto al tampone per il Coronavirus in queste ore, ed attende gli esiti a breve. In caso di responso negativo, come riferito da Sky Sport, l’allenatore bianconero potrebbe essere presente già da domani alla Continassa per riprendere confidenza con il campo.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<