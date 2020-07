Sarri, conferma per la prossima stagione ad un passo

TORINO- Le voci di un possibile divorzio tra Maurizio Sarri e la Juventus, circolate qualche tempo fa, sembrano ormai superate. Merito del +8 in classifica sulla Lazio che, a sei giornate dal termine del campionato, sono un indizio importante verso il nono scudetto consecutivo. Ecco perchè, secondo Sportmediaset, l’ex mister del Napoli siederà ancora sulla panchina bianconera nel corso della prossima stagione, in cui potrebbe avere anche più peso nelle scelte di rafforzamento della rosa. Ma attenzione perché, proprio in queste ultime ore, è arrivata anche una pesantissima novità di mercato in casa Juve. Suona l’allarme, Paolo Paganini spaventa i tifosi bianconeri: “Potrebbe succedere che…” >>>VAI ALLA NOTIZIA

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<