Sarri, conferma in panchina ma senza convinzione

TORINO- La scintilla tra Maurizio Sarri e la Juventus non è ancora scoppiata. La dirigenza bianconera, infatti, sarebbe insoddisfatta del rendimento tenuto dalla squadra in questi mesi, ma l’emergenza Coronavirus ha stravolto compleatmente i piani. Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, il tecnico toscano dovrebbe essere confermato anche se senza convinzione, ma con la possibilità ora di centrare gli obiettivi prefissati con maggior tranquillità.

