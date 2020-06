Sarri: “C’è delusione, ma in questo momento non possiamo fare di più. Ronaldo? Gli manca brillantezza, ma è comprensibile”

TORINO- Maurizio Sarri, ai microfoni di Rai Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il ko della Juve con il Napoli: “Delusione per la squadra, la società, i tifosi, ma in questo momento non si può dare di più per la condizione che abbiamo. Ci siamo applicati bene alla gara, ma ci manca la brillantezza per essere pericolosi. Buona prestazione, ma la poca brillantezza ci dà tanta rabbia e delusione. Penso che in questo momento facciamo fatica soprattutto a livello individuale. Zero gol? Normale in questo periodo di fatica fisica. Ronaldo? Gli manca corsa e quel pizzico di forma in più, come a Dybala e Douglas. Ma lo ritengo abbastanza normale dopo il lungo stop. Ai giocatori ho detto poco, eravamo delusi e pensavo fosse meglio stare zitti. Ne parleremo domani”.

