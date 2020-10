Sarri, approdo alla Roma bloccato da…Paratici

TORINO- Il Corriere dello Sport riporta un interessante retroscena riguardo il futuro di Maurizio Sarri. Il tecnico toscano è in trattative per rescindere il proprio contratto con la Juventus, potendo così cercarsi poi una nuova panchina. Si è parlato molto di un possibile approdo alla Roma al posto di Fonseca, ma a bloccare la trattativa sarebbe stato Fabio Paratici. Le voci che vorrebbero il dirigente juventino vicino ai giallorossi non sono piaciute all’allenatore, che non avrebbe intenzione di sbarcare nella Capitale insieme al suo ex dirigente.