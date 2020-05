Sarri, a metà settimana atteso il suo rientro al JTC

TORINO- Così come fatto dalle altre squadre, la Juventus ha sfruttato l’apertura del Governo agli allenamenti individuali degli atleti. Visite mediche e ritorno al lavoro per quasi tutti i giocatori della rosa, ad esclusione di chi è ancora fuori dall’Italia per osservare il periodo di quarantena. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, però, se per i vari Rabiot e Higuain c’è ancora incertezza sulle date di rientro, chi è atteso a metà settimana al JTC è mister Maurizio Sarri. Il tecnico toscano, dopo aver passato gli ultimi due mesi a studiare per imporre il suo gioco in casa bianconera, sarebbe finalmente pronto a rimettere piede sul campo da gioco.

