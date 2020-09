Sara Gama presenta il suo libro: “Sono felice di annunciare questo nuovo lavoro”

TORINO – La giocatrice della Juventus Women, Sara Gama, ha rilasciato delle dichiarazioni al termine dell’evento svolto, in occasione della pubblicazione del suo primo libro. Di seguito le dichiarazioni della capitana bianconera.

“Sono molto felice di poter annunciare questo lavoro che è un buon frutto del tempo speso in casa nei mesi passati. Nasce per raccontare con semplicità alle ragazze e ai ragazzi quello che è stato il mio percorso. E, come da manuale, ammetto che alla fine questa scrittura ha raccontato molte cose perfino a me. Aspetto di poter stringere tra le mani la prima copia di questo libro che mi auguro possa parlare a molti di voi, piccoli o grandi che siate!”.